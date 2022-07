Addio Koulibaly: la lista della spesa di Giuntoli con tutti i nomi (Di giovedì 14 luglio 2022) Oramai è più che certa la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea. Il “Comandante” dovrà dire Addio al suo amato Napoli e ad una piazza che lo ha accolto e reso grande. Un divorzio che sta facendo piuttosto male e che è giunto come uno tsunami sul calciomercato del club azzurro. Con il trasferimento di ‘K2’ ai Blues, adesso la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis dovrà cercare un degno sostituto del muro senegalese, un difensore centrale dalle ottime qualità, esperienza e forza fisica. Come riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe una lista con diversi nomi per il post Koulibaly e, tra le prime scelte, c’è in rilievo Kim Min Jae del Fenerbache, ma la richiesta del club turco è di 20 milioni e va abbassata. Oltre al coreano, ci sarebbe anche ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Oramai è più che certa la cessione di Kalidoual Chelsea. Il “Comandante” dovrà direal suo amato Napoli e ad una piazza che lo ha accolto e reso grande. Un divorzio che sta facendo piuttosto male e che è giunto come uno tsunami sul calciomercato del club azzurro. Con il trasferimento di ‘K2’ ai Blues, adesso la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis dovrà cercare un degno sostituto del muro senegalese, un difensore centrale dalle ottime qualità, esperienza e forza fisica. Come riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe unacon diversiper il poste, tra le prime scelte, c’è in rilievo Kim Min Jae del Fenerbache, ma la richiesta del club turco è di 20 milioni e va abbassata. Oltre al coreano, ci sarebbe anche ...

