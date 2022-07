WWE: Non basta un buon episodio per NXT 2.0, calano gli ascolti (Di mercoledì 13 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di NXT 2.0 su USA Network. La puntata che è stata quella successiva a The Great American Bash, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 582.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.14. calano gli ascolti Questi numeri fanno registrare per NXT 2.0 un calo degli ascolti rispetto la puntata precedente, infatti questi numeri sono più bassi sia per quanto riguarda gli spettatori, sia per quanto riguarda il rating rispetto a quelli fatti registrare la scorsa settimana. Anche se c’è da dire che il calo non è così netto trattandosi di circa 10.000 spettatori in meno. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 13 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di NXT 2.0 su USA Network. La puntata che è stata quella successiva a The Great American Bash, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 582.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.14.gliQuesti numeri fanno registrare per NXT 2.0 un calo deglirispetto la puntata precedente, infatti questi numeri sono più bassi sia per quanto riguarda gli spettatori, sia per quanto riguarda il rating rispetto a quelli fatti registrare la scorsa settimana. Anche se c’è da dire che il calo non è così netto trattandosi di circa 10.000 spettatori in meno.

