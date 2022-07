Twitter fa causa a Musk per obbligarlo a rispettare l'accordo da 44 miliardi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il social ha citato il numero uno di Tesla in un tribunale del Delaware. Per gli avvocati del social l'imprenditore ha "volontariamente e senza motivo rotto l'accordo". Comincia un'accesa battaglia legale Leggi su repubblica (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il social ha citato il numero uno di Tesla in un tribunale del Delaware. Per gli avvocati del social l'imprenditore ha "volontariamente e senza motivo rotto l'". Comincia un'accesa battaglia legale

Pubblicità

Giorgiolaporta : Caro #OrdineDeiMedici, la scorsa settimana hai espulso la dott.ssa #Balanzoni a causa delle sue posizioni #NoVax su… - Agenzia_Ansa : Twitter fa causa a Musk per costringerlo all'acquisizione. Il patron di Tesla ha annunciato nei giorni scorsi di no… - elisatoffoli : Trovate qui il calendario aggiornato del 'Back To The Future Live Tour', che ha purtroppo subito qualche modifica a… - paridepuglia : Il vaccino è, come ebbe ragione a dire Montagnier, la causa della nascita di continue nuove varianti. Direi che pos… - eugavi55 : RT @VivoLibera: L'Associazione Anestesisti denuncia le menzogne di Speranza sul Covid mediante il suo Presidente: 'L'86% dei pazienti rico… -