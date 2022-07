TS – “Koulibaly via? Io lo preferisco a tutti” (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 00:18:31 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: DIMARO (Trento) – Quarto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro, con l’allenatore Spalletti e i giocatori Rrahmani e Di Lorenzo che si presentano al Teatro Comunale del comune trentino per rispondere alle domande dei giornalisti e dei tifosi presenti. Il tecnico toscano ha parlato di tattiche, obiettivi e mercato, con un’attenzione particolare alla situazione legata alla possibile cessione di Koulibaly: “Io preferisco sempre KK a tutti, lui come calciatore del Napoli ha la media punti più alta, con lui abbiamo fatto più punti. Se dovesse scegliere di andare non finiremo mai di ringraziarlo per l’aiuto e tutto quello che ci ha dato quest’anno. E’ una persona bravissima, è il poker di K perché quest’anno sarebbe anche Kapitano, se dovesse scegliere di ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 00:18:31 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: DIMARO (Trento) – Quarto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro, con l’allenatore Spalletti e i giocatori Rrahmani e Di Lorenzo che si presentano al Teatro Comunale del comune trentino per rispondere alle domande dei giornalisti e dei tifosi presenti. Il tecnico toscano ha parlato di tattiche, obiettivi e mercato, con un’attenzione particolare alla situazione legata alla possibile cessione di: “Iosempre KK a, lui come calciatore del Napoli ha la media punti più alta, con lui abbiamo fatto più punti. Se dovesse scegliere di andare non finiremo mai di ringraziarlo per l’aiuto e tutto quello che ci ha dato quest’anno. E’ una persona bravissima, è il poker di K perché quest’anno sarebbe anche Kapitano, se dovesse scegliere di ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Marolda: `Il Napoli ha dato la certezza che Koulibaly stesse andando via con quel rilancio` #marolda #napoli #dato… - infoitsport : NAPOLI, SPALLETTI: 'SE KOULIBALY VIA GUAI A CHI GLI DIRÀ QUALCOSA' - Sportmediaset - infoitsport : Pedullà: 'Koulibaly via da Napoli per scelta di vita. Può andare a Dimaro per l'ultimo saluto' - hjtorres011 : RT @DiegoDeLucaTwit: Ah, quindi ci sono club di livello mondiale che portano soldi e ingaggi importanti a calciatori che hanno compiuto 31… - oscarvalle1984 : RT @NicoSchira: #Spalletti apre all’addio di #Koulibaly: “Se dovesse decidere di andare via, non lo finiremo mai di ringraziare per tutto q… -