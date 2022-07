Tour de France 2022, Romain Bardet: “Sono piuttosto soddisfatto, la battaglia non è finita” (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’undicesima tappa del Tour de France 2022 sarà una di quelle che ricorderemo per molti anni. Attacchi da lontano e sfide tr ai migliori scalatori al mondo che hanno portato al successo di Jonas Vingegaard e all’inaspettato crollo di Tadej Pogacar. Tra i protagonisti della giornata anche Romain Bardet, terzo al traguardo e salito al secondo posto della generale, per la gioia del pubblico di casa. Il media neerlandese Wielerflits ha raccolto le parole del capitano della DSM alla fine della frazione: “Oggi è stata una tappa molto dura. È stato il primo vero giorno in cui gli uomini della classifica si Sono attaccati a vicenda. Alla fine Sono piuttosto soddisfatto”. Tour de France 2022, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’undicesima tappa deldesarà una di quelle che ricorderemo per molti anni. Attacchi da lontano e sfide tr ai migliori scalatori al mondo che hanno portato al successo di Jonas Vingegaard e all’inaspettato crollo di Tadej Pogacar. Tra i protagonisti della giornata anche, terzo al traguardo e salito al secondo posto della generale, per la gioia del pubblico di casa. Il media neerlandese Wielerflits ha raccolto le parole del capitano della DSM alla fine della frazione: “Oggi è stata una tappa molto dura. È stato il primo vero giorno in cui gli uomini della classifica siattaccati a vicenda. Alla fine”.de, ...

