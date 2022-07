Scontro frontale tra due auto, un morto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tragico incidente stradale a Mazzano, in provincia di Brescia, dove un automobilista è morto, nel pomeriggio di oggi 13 luglio poco prima delle 17, in uno Scontro frontale avvenuto lungo la statale 45bis. Vittima dello schianto un 46enne di... Leggi su europa.today (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tragico incidente stradale a Mazzano, in provincia di Brescia, dove unmobilista è, nel pomeriggio di oggi 13 luglio poco prima delle 17, in unoavvenuto lungo la statale 45bis. Vittima dello schianto un 46enne di...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @GdB_it: Scontro frontale tra auto a Mazzano: un morto - GdB_it : Scontro frontale tra auto a Mazzano: un morto - Profilo3Marco : RT @TorinoNews24: Torino piange un'altra vittima - Scontro frontale auto-bus, morto anche il terzo ragazzo... - solops : Scontro frontale tra due motociclisti in Val di Viù, sono entrambi in prognosi riservata al Cto di Torino - quotidianopiem : Scontro frontale tra due motociclisti in Val di Viù, sono entrambi in prognosi riservata al Cto di Torino -