Sassuolo, Gazzetta: "Scamacca, ora c'è anche la Premier sul giocatore" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sassuolo, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta oggi per il Sassuolo e il suo ambito Scamacca è davvero entrato nel vivo un club di Premier. Il West Ham ad oggi fa davvero sul serio per il ragazzo e sarebbe davvero pronta nel prendere le redini della trattativa per spodestare la corte del Psg. "Quattro giorni, il 17 luglio, il Sassuolo compirà 102 anni. Entro quella data potrebbe materializzarsi la maxi-ciliegina da oltre quaranta milioni firmata West Ham per Gianluca Scamacca, uno dei ragazzi terribili che ha portato gol su gol alla credibilità calcistica edificata dal club neroverde. Sì, perché dopo i rumors insistenti inerenti al Psg – rumors concreti e che non si sono affatto dissolti – ecco irrompere la voce riemersa ieri sull'interesse potente e ...

