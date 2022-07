Reazione a Catena 13 luglio 2022 | i Roma Nerd

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 13. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i, una ragazza e due ragazzi di, come suggerisce anche il nome. I due ragazzi sono fratelli, mentre Simone e Giada stanno insieme. I– Giada, Simone e Paolo – al loro quarto tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.485 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 12.500 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al ...

Nella puntata di Reazione a Catena di mercoledì 13 luglio, i Roma Nerd hanno sfidato le Scollegate e si sono confermati campioni in carica. Reazione a Catena 2022. Nuovo giorno e nuova imperdibile puntata di Reazione a Catena, il quiz game targato Rai 1, quello che tiene compagnia al pubblico a partire dalle 18.45.