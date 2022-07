Pippo Franco, il figlio Gabriele reagisce malissimo alle notizie su suo padre: il durissimo sfogo sui social (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come tutti purtroppo sanno, Pippo Franco è stato vittima di un malore che lo ha costretto al ricovero di urgenza. A poche ore dall'evento, sono circolate voci secondo cui le condizioni di Pippo Franco sarebbero state gravissime, se non disperate. Oggi suo figlio Gabriele è stato protagonista di un durissimo sfogo sui social. La notte tra l'11 e il 12 luglio, Pippo Franco non si è sentito bene, e per questo è stato trasportato tempestivamente in ospedale. Purtroppo, l'attore comico è stato vittima di un attacco ischemico che ha fatto preoccupare tanto non solo la sua famiglia, ma anche i tantissimi fan. Bisogna dire che solo pochi giorni fa era circolata una fake news secondo cui Pippo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come tutti purtroppo sanno,è stato vittima di un malore che lo ha costretto al ricovero di urgenza. A poche ore dall'evento, sono circolate voci secondo cui le condizioni disarebbero state gravissime, se non disperate. Oggi suoè stato protagonista di unsui. La notte tra l'11 e il 12 luglio,non si è sentito bene, e per questo è stato trasportato tempestivamente in ospedale. Purtroppo, l'attore comico è stato vittima di un attacco ischemico che ha fatto preoccupare tanto non solo la sua famiglia, ma anche i tantissimi fan. Bisogna dire che solo pochi giorni fa era circolata una fake news secondo cui...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - MGBasolu : RT @LucyaC87: Leggendo i tweet su Pippo Franco rabbrividisco... il valore della vita delle persone si è ridotto a si vax (mi dispiace) o no… - infoitsalute : Pippo Franco, chi è la moglie Piera? La rinascita dopo una grande delusione d'amore - jacopogiliberto : RT @matteozenatti: Ma davvero quelli di #nessunacorrelazione si stupiscono per le osservazioni sull'ictus di Pippo Franco, dopo che da mesi… - matteozenatti : Ma davvero quelli di #nessunacorrelazione si stupiscono per le osservazioni sull'ictus di Pippo Franco, dopo che da… -