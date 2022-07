Nothing Phone (1) ora è ufficiale: si parte da 499€ per il modello base (Di mercoledì 13 luglio 2022) Era in programma e alla fine è stato rivelato al mondo: l’evento di lancio del Nothing Phone (1) ha mostrato al mondo il nuovo Android di cui tutti parlano. Spoiler: è un medio gamma che costa – forse – un po’ troppo. Ma che nasconde alcune interessanti chicche. Nothing Phone (1) presentato ufficialmente – 130722 www.computermagazine.itNothing continua a macinare e, questa volta, è pronta al grande passo. Dopo i suoi auricolari, chiacchieratissimi sul web e che hanno aperto le danze circa un anno fa di quella che potremmo definirla la nuova avventura di Carl Pei… ecco lo smartPhone di Nothing. Un dispositivo che, fin dai primi leak, ha lasciato tutti sgomenti di fronte alla sua estetica ricercata. E ieri, come da programmi, è andato in scena un evento – un po’ ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Era in programma e alla fine è stato rivelato al mondo: l’evento di lancio del(1) ha mostrato al mondo il nuovo Android di cui tutti parlano. Spoiler: è un medio gamma che costa – forse – un po’ troppo. Ma che nasconde alcune interessanti chicche.(1) presentato ufficialmente – 130722 www.computermagazine.itcontinua a macinare e, questa volta, è pronta al grande passo. Dopo i suoi auricolari, chiacchieratissimi sul web e che hanno aperto le danze circa un anno fa di quella che potremmo definirla la nuova avventura di Carl Pei… ecco lo smartdi. Un dispositivo che, fin dai primi leak, ha lasciato tutti sgomenti di fronte alla sua estetica ricercata. E ieri, come da programmi, è andato in scena un evento – un po’ ...

