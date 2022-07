Matilda De Angelis su Instagram | “Un macigno sul petto mi impediva di respirare”

(Di mercoledì 13 luglio 2022)Deha deciso di raccontarsi come mai aveva fatto prima, pubblicando un doloroso post sue parlando della sua convivenza con l’ansia, la sua “fidata compagna” da 3 anni. L’attrice si è messa a nudo, confessando le sue sensazioni più intime e ammettendo senza filtri gli effetti che l’ansia ha avuto e continua ad avere sulla sua vita di ogni giorno.De, il difficile rapporto con l’ansia Non è facile mostrarsi vulnerabili, fragili, senza difese, specialmente sui social, dove basta una parola fuori posto per essere attaccati. Eppure mettersi a nudo e far conoscere agli altri quei lati che noi stesse riteniamo più deboli può essere terapeutico, può esorcizzare quel dolore che a volte essere insopportabile, e perché no, può aiutare qualcuno che neanche conosciamo ma ...

Da tempo De ha deciso di parlare apertamente dell' acne e del percorso che l'ha portata ad accettare la sua pelle per quella che è: "Sono molto fiera delle mie cicatrici", ha scritto qualche ... Sui suoi profili social preferisce far conoscere la vera De: non solo l'attrice bolognese che sfila sul red carpet di Venezia o accompagna Amadeus sul palco dell'Ariston a Sanremo, ma ... L'attrice Matilda De Angelis si è mostrata su Instagram al naturale, con gli occhi bagnati di lacrime: in un lungo post ricorda che non ... L'attrice Matilda De Angelis su Instagram racconta in lacrime le sue "zone d'ombra", il rapporto con l'ansia e ...