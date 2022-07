Lufthansa cancella altri 2.000 voli fino ad agosto

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ancora brutte notizie per chi viaggia in aereo: . Lazione dida parte delle compagnie aree, questa estate, sta diventando un vero e proprio stillicidio. Continuano ad uscire annunci e comunicati sui tagli quando i precedenti sembravano quelli definitivi. Solo due giorni fa vi avevamo dato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

