L’ex Chelsea: “Difficile sostituire Koulibaly: nel Psg il profilo ideale per il Napoli” (Di mercoledì 13 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Koulibaly-Napoli. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta, ex osservatore del Chelsea e presidente AIOC. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Koulibaly si sostituisce con un giovane o con un nome già affermato?“sostituire un campione come lui è Difficile, bisogna avere la bravura di andare a cercare un profilo medio-giovane ma che abbia già esperienza, tipo Kimpembe o Benoit Badiashile del Monaco. Entrambi hanno già giocato le coppe europee. Trovare qualcuno che abbia la personalità e la professionalità del senegalese è quasi impossibile, è stato ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 luglio 2022) CALCIOMERCATO. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo died Atalanta, ex osservatore dele presidente AIOC. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.si sostituisce con un giovane o con un nome già affermato?“un campione come lui è, bisogna avere la bravura di andare a cercare unmedio-giovane ma che abbia già esperienza, tipo Kimpembe o Benoit Badiashile del Monaco. Entrambi hanno già giocato le coppe europee. Trovare qualcuno che abbia la personalità e la professionalità del senegalese è quasi impossibile, è stato ...

Pubblicità

napolipiucom : L'ex Chelsea: 'Difficile sostituire Koulibaly: nel Psg il profilo ideale per il Napoli' #CalcioNapoli… - xaprile11 : Improvvisamente il Psg chiede informazioni per Kounde (ex obbiettivo del Chelsea passato in secondo piano per l’aff… - sportli26181512 : Milan, Bakayoko nota stonata del successo rossonero: stagione complicata per l'ex Chelsea: Milan, Bakayoko nota sto… - tocael2 : RT @cmdotcom: L'ex #Chelsea #Drinkwater: 'Io la depressione e i problemi con l'alcol. #Sarri? Mi ha dato un'ora per andarmene' https://t.co… - evivanco7 : RT @theMilanZone_: Arriva la conferma di @AlfredoPedulla Sterling-Chelsea, ci siamo. Altro incrocio interessante legato alle vicende rosso… -