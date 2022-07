Intervista a Stefania Visconti, un’artista alla continua ricerca di nuove idee (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stefania e IT – Credito foto Cesare ColognesiNuovo splendido book fotografico per Stefania Visconti “targato” Cesare Colognesi. Stavolta l’attrice e modella negli scatti non è sola. E’ stata- infatti- affiancata da un bravo cosplayer di nome Fabio Bertozzi che ha interpretato in maniera magistrale personaggi di famosissimi film horror. Stefania, nuovo shooting ad opera di Cesare Colognesi. Com’è nato il vostro rapporto di collaborazione e quali sono le sue caratteristiche che tu maggiormente apprezzi in lui come professionista? Ho iniziato a scattare con Cesare dal lontano 2007 quindi il numero di fotografie realizzate insieme è elevatissimo. Sono stata io a contattarlo per il primo shooting e poi si è sviluppato un solido feeling professionale che ci ha portato ad organizzare molti progetti fotografici. Appena ho ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 luglio 2022)e IT – Credito foto Cesare ColognesiNuovo splendido book fotografico per“targato” Cesare Colognesi. Stavolta l’attrice e modella negli scatti non è sola. E’ stata- infatti- affiancata da un bravo cosplayer di nome Fabio Bertozzi che ha interpretato in maniera magistrale personaggi di famosissimi film horror., nuovo shooting ad opera di Cesare Colognesi. Com’è nato il vostro rapporto di collaborazione e quali sono le sue caratteristiche che tu maggiormente apprezzi in lui come professionista? Ho iniziato a scattare con Cesare dal lontano 2007 quindi il numero di fotografie realizzate insieme è elevatissimo. Sono stata io a contattarlo per il primo shooting e poi si è sviluppato un solido feeling professionale che ci ha portato ad organizzare molti progetti fotografici. Appena ho ...

Pubblicità

Lopinionista : Intervista a Stefania Visconti, un'artista alla continua ricerca di nuove idee - MonicaF00894540 : @Stefania_67 @CaterinaBlange3 Lo sapevo!!! Non sono a conoscenza dell'intervista. Mi documenterò per saperne di più. Grazie - stefania_mileto : @io80281584 @claudeger55 Dovevi ascoltare l'intervista al prof Perno del Bambino Gesù che ho linkato qualche giorno fa. - ViscontiStefy : Grazie alla redazione di FATTI ITALIANI e a Laura Gorini per la bella intervista! ???? Intervista a Stefania Viscont… - agosto_stefania : Ieri in un'intervista a Fox News, la deputata statunitense Victoria Spartaz (R-IN) ha invitato il Congresso a stabi… -