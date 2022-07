Google rilascia l’ultima beta di Android 13 per i Pixel, prima della versione stabile (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tramite un breve comunicato, pubblicato nel suo canale ufficiale, Google annuncia la disponibilità di Android 13 beta 4 per i Google Pixel 4, 4a, 4a 5G, 5a, 5 e 6, anche in versione XL e Pro, in vista del rilascio ufficiale previsto per le prossime settimane. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tramite un breve comunicato, pubblicato nel suo canale ufficiale,annuncia la disponibilità di134 per i4, 4a, 4a 5G, 5a, 5 e 6, anche inXL e Pro, in vista del rilascio ufficiale previsto per le prossime settimane. L'articolo proviene da Tutto

Pubblicità

TuttoAndroid : Google rilascia l’ultima beta di Android 13 per i Pixel, prima della versione stabile #android #android13… - CyberSecHub0 : RT @eteria_cloud: #Chrome: #aggiornamento corregge una serie di #bug CVE, tra i quali uno #zeroday in #WebRTC, sfruttato #inthewild. I cons… - eteria_cloud : #Chrome: #aggiornamento corregge una serie di #bug CVE, tra i quali uno #zeroday in #WebRTC, sfruttato #inthewild.… - CyberSecHub0 : RT @SophosItalia: Difenditi dai cybercriminali aggiornando sempre il tuo #browser #CyberSecurity #chrome #google - SophosItalia : Difenditi dai cybercriminali aggiornando sempre il tuo #browser #CyberSecurity #chrome #google -