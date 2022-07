Danza Sportiva | ai World Games in Alabama argento per Galuppo e Pacini

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ai2022 di Birmingham inottimi risultati per il team azzurro della Federazione Italiana. Nelle danze standard è arrivata infatti una splendida medaglia d’per Francescoe Debora, protagonisti di un’ottima performance fin dal primo turno nel bellissimo stadio Arena Legacy di Birmingham, con tant di ovazione da parte del pubblico. Nelle danze latino americane Eric Testa e Federica Brezzo chiudono in decima posizione, dodicesimi invece Mario Cecinati e Rosaria Messina Denaro. Nel Rock and Roll Acrobatico per la prima volta una coppia italiana si è qualificata in una finale internazionale: sesto posto complessivo per Simone Cavalera e Francesca Marletta. Nella breaking, infine, Antilai Sandrini e ...

Si sono svolti a Rimini Fiera nel weekend dall' 8 al 10 luglio i Campionati Nazionali ASC - CIDS di danza sportiva. Il CIDS " COORDINAMENTO ITALIANO DANZA SPORTIVA" si prefigge di coordinare le differenti attività di danza sportiva presenti sul territorio nazionale poste in essere da insegnanti e scuole. Alessio Pignotti, Roberta Barduà, Danilo Cruciani di Matteo Malaspina Dalla danza caraibica alla salsa. "Qualsiasi iniziativa di promozione della danza sportiva produce benefici" sentenzia il coordinatore tecnico.