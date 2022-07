Ballerina | Ana de Armas svela che la sceneggiatura sarà firmata da Emerald Fennell

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ana dela protagonista del film, spinoff di John Wick, e l'attrice hato il coinvolgimento di. John Wick avrà prossimamente uno spinoff al femminile con protagonista Ana deintitolatoe l'attrice ha ora condiviso un aggiornamento sull'atteso progetto. La star, prossimamente sugli schermi anche con The Gray Man e Blonde, ha infatti spiegato quale elemento della produzione era per lei davvero importante. Ana deha raccontato al magazine Elle parlando di: "Per me era realmente importante assumere una donna come sceneggiatrice perché nel momento in cui sono stata coinvolta nel progetto c'era solo il regista Len Wiseman e un altro uomo". L'attrice ha ...