Alessio La Padula e Antonino Spinalbese non c’entrano niente con la rottura fra Ilary e Totti

Da quando il settimanale Chi ha scritto nero su bianco che Ilary Blasi avrebbe perso la testa per un aitante giovane ("Ha perso la testa per un aitante giovane che ha frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre l'Isola dei Famosi"), sul web è esploso il toto-nome. Ieri qualcuno ha parlato di Alessio La Padula, oggi è spuntato il nome di Antonino Spinalbese. Ma andiamo per gradi. A fare il nome dell'ex ballerino di Amici è stato semplicemente il popolo del web che ha notato numerosi scambi di like fra le foto di Alessio e Ilary. A portare però alla luce del sole la storia è stato il portale Very Inutil People.

