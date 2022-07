Uomini e Donne: arriva il gesto su Matteo Ranieri che non ti aspetti (Di martedì 12 luglio 2022) Matteo Ranieri, buono e dolce, sembra incapace di chiudere una storia con serenità. Ecco il gesto contro l’ex tronista di Uomini e Donne! Secondo buco nell’acqua per Matteo Ranieri, l’ex tronista di Uomini e Donne ha comunicato pochi giorni fa di essersi lasciato con la sua scelta Valeria. A quanto pare, le sue relazioni sono destinate a durare poco più di qualche settimana: foto, interviste, stories di amore – dopodiché tutto finisce. Matteo Ranieri (Instagram)Medesima storia successe mesi fa, quando Sophie Codegoni decise di iniziare una rapporto con lui fuori dalla trasmissione. All’epoca molti pensarono che fosse colpa dell’ex gieffina, soprattutto per le frequentazioni con ... Leggi su formatonews (Di martedì 12 luglio 2022), buono e dolce, sembra incapace di chiudere una storia con serenità. Ecco ilcontro l’ex tronista di! Secondo buco nell’acqua per, l’ex tronista diha comunicato pochi giorni fa di essersi lasciato con la sua scelta Valeria. A quanto pare, le sue relazioni sono destinate a durare poco più di qualche settimana: foto, interviste, stories di amore – dopodiché tutto finisce.(Instagram)Medesima storia successe mesi fa, quando Sophie Codegoni decise di iniziare una rapporto con lui fuori dalla trasmissione. All’epoca molti pensarono che fosse colpa dell’ex gieffina, soprattutto per le frequentazioni con ...

