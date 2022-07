Ucraina | 007 Gb | “Troppe vittime | Russia ha difficoltà di reclutamento”

(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “La carenza di personale delle forze armate russe potrebbe costringere la Difesa russa a ricorrere alnon tradizionale di risorse militari, fra le quali personale dalle prigioni russe per la compagnia militare privata Wagner”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica, spiegando questa eventuale mossa come “unanel sostituire il numero significativo di” dellanella guerra in. Secondo il ministero della Difesa britannica, aggiunge il rapporto, “le truppe russe continuano a ottenere piccoli guadagni territoriali nell’oblast di Donetsk con lache afferma di aver preso il controllo della città di Hryhorivka. Le forze russe continuano anche il loro assalto lungo la principale rotta di rifornimento E-40, verso le ...

Anche le zone residenziali di Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina che si trova nel ... Gli 007 inglesi ritengono che la stanchezza dei militari, dovuta alla mancanza di pause regolari ...