Uccise il figlio di 7 anni nel Varesotto, Davide Paitoni si è suicidato in carcere (Di martedì 12 luglio 2022) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Davide Paitoni , il 40enne che il primo gennaio ha ucciso il figlio di 7 anni a Morazzone , si è suicidato in carcere a Milano. Lunedì il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 luglio 2022) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci, il 40enne che il primo gennaio ha ucciso ildi 7a Morazzone , si èina Milano. Lunedì il ...

Pubblicità

ilriformista : “Ognuno faccia i conti con la propria coscienza”, è il commento dell’avvocato di Davide Paitoni, morto suicida in c… - cercoatarassia : Uccise il figlio di 7 anni, Davide Paitoni si suicida in carcere - Cronaca - ANSA - infoitinterno : Uccise il figlio di 7 anni, Paitoni suicida in carcere - infoitinterno : Uccise il figlio di sette anni Negata la perizia psichiatrica - edonis28 : Davide Paitoni suicida in carcere, a gennaio uccise il figlio di 7 anni. Gli è stata negata la ?perizia psichiatric… -