Tutto pronto per il Concertozzo di Elio e le Storie Tese (Di martedì 12 luglio 2022) Bergamo. Si avvicina il giorno de “Il Concertozzo”, la festa di fine sfiga che si terrà il 16 luglio all’Arena Fiera Bergamo, a coronamento del progetto #insiemeperlamusica di Elio e le Storie Tese, Trio Medusa e Cesvi. L’appuntamento che celebra la ripresa della musica live, auspicato dal Trio Medusa fin dalla primavera 2020, è sold out. Ci saranno un palco principale e due totem Open Stage, ovvero due speciali postazioni musicali caratterizzate da due totem tecnologici con mixer interno a 6 canali e sensori IoT, prenotabili con un’App. Il 16 luglio si preannuncia così una grande festa, un pomeriggio e una serata di musica e intrattenimento con il concerto speciale di Elio e le Storie Tese. L’evento sarà in diretta dalle ore 21 su Radio Deejay, con il commento e la ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 luglio 2022) Bergamo. Si avvicina il giorno de “Il”, la festa di fine sfiga che si terrà il 16 luglio all’Arena Fiera Bergamo, a coronamento del progetto #insiemeperlamusica die le, Trio Medusa e Cesvi. L’appuntamento che celebra la ripresa della musica live, auspicato dal Trio Medusa fin dalla primavera 2020, è sold out. Ci saranno un palco principale e due totem Open Stage, ovvero due speciali postazioni musicali caratterizzate da due totem tecnologici con mixer interno a 6 canali e sensori IoT, prenotabili con un’App. Il 16 luglio si preannuncia così una grande festa, un pomeriggio e una serata di musica e intrattenimento con il concerto speciale die le. L’evento sarà in diretta dalle ore 21 su Radio Deejay, con il commento e la ...

Pubblicità

OfficialSSLazio : ?? Tutto pronto per #LazioAuronzo! #CMonEagles ?? - OfficialSSLazio : ?? In Piazza del Popolo è tutto pronto per scoprire le prime due maglie per la stagione 2022/23! @MIZUNO_FTB_jp ??… - AliprandiJacopo : ???? Josè #Mourinho è sbarcato a Roma! “Parliamo di tutto il 13 agosto” Lo Special One è pronto per la sua seconda… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Luperto torna a casa, è tutto pronto #empolifc - Manueldoro26 : ?? NOT ILLUSIONS Anche perché non sarei pronto a tutto questo. ????/???? #ACMilan -