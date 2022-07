Trento. Incontro sulla situazione del commercio in centro storico (Di martedì 12 luglio 2022) Lunedì sera si è riunito il consiglio direttivo dell’Associazione commercianti al dettaglio – sezione C5, guidato dal presidente Massimo Piffer. Erano presenti Camilla Girardi, Paolo Zanolli, Carlo Casari, Gianni Gravante, Diego Vanzo, Giorgio Degrandi, Andrea Furlani e, in qualità di ospite, Piera Casagrande ed il sindaco di Trento Franco Ianeselli. All’ordine del giorno, la situazione del commercio nel capoluogo con particolare riguardo all’evoluzione del centro storico cittadino, anche in relazione alle criticità che riguardano l’economia nel suo complesso: rincari, energia, inflazione. Il presidente Piffer ha esordito ringraziando i presenti e in particolare il sindaco Ianeselli per la sua partecipazione. Piffer ha introdotto l’argomento dell’Incontro ricordando anche alcuni ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 12 luglio 2022) Lunedì sera si è riunito il consiglio direttivo dell’Associazione commercianti al dettaglio – sezione C5, guidato dal presidente Massimo Piffer. Erano presenti Camilla Girardi, Paolo Zanolli, Carlo Casari, Gianni Gravante, Diego Vanzo, Giorgio Degrandi, Andrea Furlani e, in qualità di ospite, Piera Casagrande ed il sindaco diFranco Ianeselli. All’ordine del giorno, ladelnel capoluogo con particolare riguardo all’evoluzione delcittadino, anche in relazione alle criticità che riguardano l’economia nel suo complesso: rincari, energia, inflazione. Il presidente Piffer ha esordito ringraziando i presenti e in particolare il sindaco Ianeselli per la sua partecipazione. Piffer ha introdotto l’argomento dell’ricordando anche alcuni ...

