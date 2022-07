Totti-Blasi, Selvaggia Lucarelli attacca la conduttrice: “La ricordo a Verissimo furiosa per le ‘false’ notizie sul suo matrimonio in crisi…” (Di martedì 12 luglio 2022) “ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le “false” notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e “’hanno fatto una figura di merda’. O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare“. Queste le parole di Selvaggia Lucarelli su Twitter poco dopo l’uscita dei comunicati con i quali Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio, dopo 17 anni e tre figli. La giornalista fa riferimento allo scorso febbraio, quando Dagospia e diversi altri siti avevano dato la notizia della separazione tra i due con molti dettagli. La conduttrice de L‘Isola dei Famosi aveva smentito. dopo lungo tacere, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) “Ilaryper le “false”sul suoin crisi mentre faceva nomi di giornali e “’hanno fatto una figura di merda’. O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare“. Queste le parole disu Twitter poco dopo l’uscita dei comunicati con i quali Ilarye Francescohanno annunciato la fine del loro, dopo 17 anni e tre figli. La giornalista fa riferimento allo scorso febbraio, quando Dagospia e diversi altri siti avevano dato la notizia della separazione tra i due con molti dettagli. Lade L‘Isola dei Famosi aveva smentito. dopo lungo tacere, ...

