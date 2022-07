Su Chi, Orietta Berti parla per la prima volta del suo ruolo di opinionista al Gfvip (Di martedì 12 luglio 2022) : le sue parole Sul numero di Chi in edicola da mercoledì, Orietta Berti parla per la prima volta del suo ruolo di opinionista al Gfvip, il reality condotto da Alfonso Signorini che torna su Canale 5 a settembre. «Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella Casa che fuori». A proposito del rapporto con l’altra opinionista, Sonia Bruganelli, che l’anno scorso fece scintille con Adriana Volpe, ecco cosa dice la Berti: «Ah, perché, c’è anche da ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022) : le sue parole Sul numero di Chi in edicola da mercoledì,per ladel suodial, il reality condotto da Alfonso Signorini che torna su Canale 5 a settembre. «Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella Casa che fuori». A proposito del rapporto con l’altra, Sonia Bruganelli, che l’anno scorso fece scintille con Adriana Volpe, ecco cosa dice la: «Ah, perché, c’è anche da ...

361_magazine : - Umbria24 : Nonna Nella star umbra su Tiktok a cena con Orietta Berti. Ai fan in strada: «Chi figlio sei?» - Doctor_D03 : RT @mctaetaeb: raga ho capito chi mi ricordava sembra orietta berti - mctaetaeb : raga ho capito chi mi ricordava sembra orietta berti - LiberaViola : @barumiliano Come andare in un ristorante dove il gestore ti dice “tra poco chiudo per le vacanze”,e dire “il gesto… -