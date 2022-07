Sturla (Genova), donna morsa in spiaggia da un cinghiale: "Ho chiesto aiuto ma tutti fuggivano terrorizzati" (Di martedì 12 luglio 2022) commenta 'Ho sentito un dolore tremendo e ho visto il sangue uscire: le poche persone presenti a quell'ora hanno cominciato a fuggire spaventate'. E' il racconto di Rossana Padoan Falcone, 57enne che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 luglio 2022) commenta 'Ho sentito un dolore tremendo e ho visto il sangue uscire: le poche persone presenti a quell'ora hanno cominciato a fuggire spaventate'. E' il racconto di Rossana Padoan Falcone, 57enne che ...

