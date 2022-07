Stoccarda | Kalajdzic può finire in Premier

Pubblicità

sportli26181512 : Piaceva alla Roma: ecco dove può finire Kalajdzic: Secondo Sport Bild Sasa Kalajdzic, attaccante austriaco corteggi… -

Roma Giallorossa

Commenta per primo Secondo Sport Bild Sasa, attaccante austriaco corteggiato in passato dalla Roma, potrebbe lasciare loper il Lipsia .Commenta per primo Sasapotrebbe lasciare lo, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Sull'attaccante austriaco ci sono Southampton e Tottenham, lo riporta Kicker . Roma, mancano i gol. Arrivano due rinforzi: piace Kalajdzic dello Stoccarda Calciomercato Roma, ultim'ora Sky: scatto deciso del Manchester United per il bomber, che potrebbe battere la concorrenza.A centrocampo c’è grande movimento, l’azzurro rischia di saltare. Non c’è accordo con il Sassuolo: il francese e l’austriaco Sabitzer tornano in ballo per Mourinho ...