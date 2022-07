Stoccaggi pieni per l’inverno, ma resta il problema dell’opposizione ai rigassificatori (Di martedì 12 luglio 2022) Ieri mattina, il gasdotto Nord Stream 1 ha smesso di pompare gas verso l’Europa. I motivi ufficiali sono i lavori di manutenzione, ma si teme che le forniture potrebbero non ripartire più. L’intero continente teme le mosse di Vladimir Putin che sta usando sempre di più il gas come un’arma rivolta contro i suoi vicini occidentali. Non a caso, oltre al blocco annunciato del Nord Stream 1, ad aggravare la crisi energetica sono intervenute ieri le improvvise riduzioni di un terzo e di oltre due terzi del gas forniti da Mosca a Italia e Austria. A conti fatti, la Russia ha già tagliato le forniture, con varie giustificazioni, a dodici Paesi membri. L’Italia si sta attrezzando a un piano d’emergenza. «Questo inverno sarà quello un po’ più delicato», ha spiegato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che all’interno del governo Draghi ha le deleghe sui temi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 luglio 2022) Ieri mattina, il gasdotto Nord Stream 1 ha smesso di pompare gas verso l’Europa. I motivi ufficiali sono i lavori di manutenzione, ma si teme che le forniture potrebbero non ripartire più. L’intero continente teme le mosse di Vladimir Putin che sta usando sempre di più il gas come un’arma rivolta contro i suoi vicini occidentali. Non a caso, oltre al blocco annunciato del Nord Stream 1, ad aggravare la crisi energetica sono intervenute ieri le improvvise riduzioni di un terzo e di oltre due terzi del gas forniti da Mosca a Italia e Austria. A conti fatti, la Russia ha già tagliato le forniture, con varie giustificazioni, a dodici Paesi membri. L’Italia si sta attrezzando a un piano d’emergenza. «Questo inverno sarà quello un po’ più delicato», ha spiegato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che all’interno del governo Draghi ha le deleghe sui temi ...

