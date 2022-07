“Sono orgoglioso”. Beppe Fiorello replica alle critiche dopo il Palermo Pride 2022 (Di martedì 12 luglio 2022) “Sono orgoglioso di aver deluso qualcuno”. Sabato 9 luglio, Beppe Fiorello ha preso parte al Palermo Pride 2022 in qualità di madrino. Una decisione che ha fatto “storcere il naso” ad alcuni suoi fan. Per la sua presenza, Fiorello ha ricevuto diversi attacchi e critiche, ma l’attore si è detto orgoglioso e ha messo a tacere qualsiasi accanimento nei suoi confronti, ripetendo che è un dovere partecipare a eventi del genere per sostenere i diritti di tutti. Beppe Fiorello, la replica agli attacchi dopo il Palermo Pride 2022 “Ho ricevuto un invito gentile, accorato e così appassionato che non ho esitato ... Leggi su dilei (Di martedì 12 luglio 2022) “di aver deluso qualcuno”. Sabato 9 luglio,ha preso parte alin qualità di madrino. Una decisione che ha fatto “storcere il naso” ad alcuni suoi fan. Per la sua presenza,ha ricevuto diversi attacchi e, ma l’attore si è dettoe ha messo a tacere qualsiasi accanimento nei suoi confronti, ripetendo che è un dovere partecipare a eventi del genere per sostenere i diritti di tutti., laagli attacchiil“Ho ricevuto un invito gentile, accorato e così appassionato che non ho esitato ...

AlexBazzaro : Sto scoprendo un abisso di gentaglia. Sono orgoglioso che Alessia approvi come svolgo il mio mandato in Lega. Sono… - Giorgiolaporta : Da anni sono amico di #Alessia e vi invito a seguirla su Twitter perché è una ragazza dal cuore d’oro e la rete ha… - petergomezblog : Beppe Fiorello insultato per aver fatto il madrino al Gay Pride di Palermo: “Sono orgoglioso di aver deluso qualcun… - LaTabacco : RT @Iperbole_: Insultato per essere stato il 'madrino' del #PalermoPride, Beppe Fiorello ha risposto agli insulti così: 'Sono orgoglioso di… - GreenFeliz5 : RT @Iperbole_: Insultato per essere stato il 'madrino' del #PalermoPride, Beppe Fiorello ha risposto agli insulti così: 'Sono orgoglioso di… -