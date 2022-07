Siccità, furti di acqua in Piemonte: un’azienda agricola ne preleva dal Po 200 litri al secondo (Di martedì 12 luglio 2022) La Siccità si aggrava, le notizie della stampa straripano di dati e percentuali allarmanti. Se l’acqua diventa sempre più un bene prezioso prezioso, non mancano le tentazioni al furto. Proprio così. Aumentano in tutto il Piemonte, messo in ginocchio dalla mancanza di pioggia, i prelievi non autorizzati di acqua. Dopo le limitazioni imposte per limitare i danni. E le difficoltà generalizzate soprattutto nel settore agricolo. Siccità, aumentano i furti di acqua in Piemonte I carabinieri forestali del gruppo di Torino hanno identificato a San Raffaele Cimena un’azienda agricola che pescava acqua dal Po per irrigare i campi. Gli agricoltori convogliavano l’acqua in un canale con una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Lasi aggrava, le notizie della stampa straripano di dati e percentuali allarmanti. Se l’diventa sempre più un bene prezioso prezioso, non mancano le tentazioni al furto. Proprio così. Aumentano in tutto il, messo in ginocchio dalla mancanza di pioggia, i prelievi non autorizzati di. Dopo le limitazioni imposte per limitare i danni. E le difficoltà generalizzate soprattutto nel settore agricolo., aumentano idiinI carabinieri forestali del gruppo di Torino hanno identificato a San Raffaele Cimenache pescavadal Po per irrigare i campi. Gli agricoltori convogliavano l’in un canale con una ...

