Napoli, David Ospina firma un biennale per l’Al-Nassr (Di martedì 12 luglio 2022) David Ospina vola in Arabia Saudita. Il portiere colombiano, da poco svincolato dal Napoli, ha firmato un biennale per l’Al-Nassr, club della capitale. “Sono felice di vivere questa nuova esperienza della mia vita e della mia carriera professionale”, ha dichiarato sui social il 33enne. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022)vola in Arabia Saudita. Il portiere colombiano, da poco svincolato dal, hato unper, club della capitale. “Sono felice di vivere questa nuova esperienza della mia vita e della mia carriera professionale”, ha dichiarato sui social il 33enne. SportFace.

