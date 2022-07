Milan, Lo Monaco: “Renato Sanches? Non è molto meglio di Adli” | Esclusiva (Di martedì 12 luglio 2022) Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato del Milan tra calciomercato e Serie A. Su Renato Sanches e Yacine Adli è chiaro Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 luglio 2022) Il direttore sportivo Pietro Loha parlato deltra calciomercato e Serie A. Sue Yacineè chiaro

Pubblicità

PianetaMilan : @acmilan, #LoMonaco: “#RenatoSanches? Non è molto meglio di #Adli” | Esclusiva @PianetaMilan #ACMilan #Milan… - ForzaMilanTweet : BUON COMPLEANNO A... #CristianVieri che oggi compie 49 anni! Ha giocato nel #Milan nella stagione 2005-'06 totalizz… - Luxgraph : Juve, ufficiale Yildiz: l'ex Bayern Monaco fa già sognare - sportli26181512 : Times - Il Chelsea segue Gnabry per sostituire Ziyech che è vicino al Milan: Secondo quanto riportato dal Times Spo… - MarchinoOrla80 : RT @wazzaCN: Io non credo ci sia molto da vantarsi se Sandro Tonali dice che eravamo più forti, gli unici a non saperlo erano quei 2-3 che… -