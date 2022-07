Meteo: sta per tornare il caldo torrido, temperature in netto aumento (Di martedì 12 luglio 2022) Secondo le previsioni Meteo la pausa dal caldo torrido sta per terminare; in arrivo nei prossimi giorni un innalzamento delle temperature che potrebbe fare intensificare anche il problema della siccità. A partire da metà settimane il termometro potrebbe superare i 36°C. L’anticiclone africano potrebbe tornare già da metà settimana. La pausa azzorriana che aveva fatto godere di un lieve ribasso delle temperature sembra destinata a dileguarsi per cedere il passo al caldo torrido. Questo quanto si apprende dai satelliti che forniscono le previsioni Meteo delle prossime ore. @Credits AnsaSull’Italia sono previste temperature che potrebbero superare anche i 36-38°C. Come spiega il sito 3B Meteo inoltre, il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 luglio 2022) Secondo le previsionila pausa dalsta per terminare; in arrivo nei prossimi giorni un innalzamento delleche potrebbe fare intensificare anche il problema della siccità. A partire da metà settimane il termometro potrebbe superare i 36°C. L’anticiclone africano potrebbegià da metà settimana. La pausa azzorriana che aveva fatto godere di un lieve ribasso dellesembra destinata a dileguarsi per cedere il passo al. Questo quanto si apprende dai satelliti che forniscono le previsionidelle prossime ore. @Credits AnsaSull’Italia sono previsteche potrebbero superare anche i 36-38°C. Come spiega il sito 3Binoltre, il ...

