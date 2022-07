Koulibaly oggi a Dimaro | Napoli preoccupato | De Laurentiis deve convincerlo

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 luglio 2022) Kalidouarrivanel ritiro di. Il difensore senegalese è arrivato più tardi a causa degli impegni con la Nazionale, come accaduto anche con i vari Politano, Lobotka e altri. Insomma dapotrà ricominciare a respirare l’aria napoletana, a nutrirsi dell’affetto dei tifosi, a indossare di nuovo la maglia azzurra. La speranza è che questo bagno di napoletanità possa incidere ulteriormente sul giocatore, che già in questi giorni ha rifiutato la Juve per rispetto dei tifosi del. Ma i bianconeri non sono solo l’unica attrattiva perche piace anche a Barcellona e Chelsea. Il club di Londra ora sta per rompere gli indugi, da quando ha capito che il Bayern Monaco gli sta soffiando De Ligt per una cifra vicina ai 100 milioni di ...