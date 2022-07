I frutti immediati della rivoluzione in Sri Lanka

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 luglio 2022) Analisi politica. Sri: una folla oceanica assalta il palazzo del presidente in fuga e fa il bagno in massa nella sua piscina. Tuffi, giochi, risate, nuotatine e schizzi a strafottere. La racconteranno con gioia per secoli. Nasceranno ballate. E’ la prima volta in dieci milioni di anni che il popolo fa unae se la gode subito, quantomeno, per un pezzetto. E se non c’erano quei cornuti con la piscina, tié, manco quello.