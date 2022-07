Easl 2022 | con terapia combinata più del 97% di guarigione da epatite C

Pubblicità

La buona notizia è che i dati presentati al Congressodell'(Associazione europea per lo studio del fegato), dello "studio Grand Plan che supporta l'uso di glecaprevir e pibrentesvir nei ...La buona notizia è che i dati presentati al Congressodell'(Associazione europea per lo studio del fegato), dello 'studio Grand Plan che supporta l'uso di glecaprevir e pibrentesvir nei ... Echosens presenta il Symposium e Democenter all'EASL International Liver Congress™ 2022: soluzioni FibroScan® che danno vita a nuove linee guide, nuove dimostrazioni FibroScan GO (Adnkronos) - Studi presentati all ultimo Congresso sulle malattie del fegato confermano benefici di glecaprevir e pibrentesvir per curare pazienti anche con malattia grave ...Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Dal 2017 la terapia con glecaprevir/pibrentesvir è disponibile per il trattamento contro l epatite C. Inizialmente aveva una durata di 8/16 settimane. Nell ...