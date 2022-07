Due teste di maiale mozzate ritrovate davanti alla casa e allo studio del presidente del Lecce

(Di martedì 12 luglio 2022) Duedie un biglietto con minacce sono stati trovati questa mattinalegale deldell’U.S., l’avvocato Saverio Sticchi Damiani. Sull’accaduto indagano gli agenti della Questura e i carabinieri. La prima testa mozzata, ancora sanguinante e contenuta in una busta, è stata scoperta questa mattina dal custode del palazzo dove Sticchi Damiani lavora. Semprelegale è stato ritrovato anche un biglietto. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni dell’intimidazione mafiosa, spiega il Corriere del Mezzogiorno. Gli investigatori sono al lavoro per capire se sia connesso...

...democratici presenti l'ex legale di Trump non ha detto cose difformi rispetto agli altri): se ... E forse il presidente che lo ha nominato, Joe Biden, preferisce vedersela traanni con un Trump ...Avvertimento mafioso per il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani :di maiale e un bigliettino con delle minacce sono state ritrovate questa mattina una nei pressi della sua abitazione e una vicino alla sede del suo studio legale. L'avvertimento Il ...Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, due teste di maiale tagliate sono state ritrovate davanti alla casa di Sticchi Damiani. Un messaggio intimidatorio su cui le autorità competenti stanno ...Avvertimento mafioso per il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani: due teste di maiale e un bigliettino con delle minacce sono state ritrovate questa mattina una nei pressi della sua abitazione ...