Due storie di successo: CUPRA e il Padel (Di martedì 12 luglio 2022) «I valori CUPRA di unicità, ricercatezza e performance incontrano quelli del Padel, lo sport innovativo che ridefinisce le regole del gioco e della sportività» spiega il CUPRA Master Giorgio Bolis Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 luglio 2022) «I valoridi unicità, ricercatezza e performance incontrano quelli del, lo sport innovativo che ridefinisce le regole del gioco e della sportività» spiega ilMaster Giorgio Bolis

Pubblicità

cosmexmyhome : 'la nostra non è una di quelle storie che finisce con un lieto fine, perché per due come noi forse non ci sarà mai un lieto fine' - GrrM94 : Auguri a una delle persone più dolci e più belle conosciute grazie a quei due sconnessi. @llyfrausandrain una delle… - cryyfuckinbaby : comunque...stasera ho postato su insta e ho scelto accuratamente una didascalia con il testo di una canzone dei the… - arjiete : oh che due palle però, le questioni si possono risolvere in privato non serve mettere tutto sulle storie che pesaaaaaanti - paolamizzoni3 : @ChiaraAmbraB Scusami a me ha stretto il cuore e la cosa che mi ha reso felice è stata la risata spontanea di manue… -