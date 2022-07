(Di martedì 12 luglio 2022)azienda leader nel settore, ha annunciato oggi i modelli 2022 degli alimentatori ATX HX, ecco le specifiche! “L’efficienza di livello Platinum è nelle tue mani”, questo lo slogan di, che annuncia la nuova serie di alimentatori completamenteHXi. L’azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, ha annunciato oggi i modelli 2022 degli alimentatori ATX HX. Completamentee a bassissimo rumore, offrono un’alimentazione con certificazione 80 PLUS Platinum e sono stati progettati per i sistemi più esigenti ed ambiziosi. Grazie ad una piattaforma completamente digitale che offre prestazioni senza precedenti e funzionalità avanzate come il controllo delle curve delle ventole ...

telodogratis : CORSAIR presenta le nuove sedie gaming della linea TC200 -

tuttoteK

...o Thermaltake, che rimangono però ovviamente delle scelte di riferimento sia per qualità ... Mars Gaming MC100Wun pannello laterale in acrilico e un bel pannello frontale in alluminio ...TeamGroup è un'azienda taiwanese che da anniprodotti prevalentemente destinati al mercato industriale anche se tali innovazioni, ... Si pensi ad esempio ai moduli di memoriaRGB che ... Corsair presenta i nuovi PSU modulari ATX HX 1500i e HX1000i CORSAIR azienda leader nel settore, ha annunciato oggi i modelli 2022 degli alimentatori ATX HX 1500i e HX1000i, ecco le specifiche!Le offerte Amazon per il Prime Day ci portano la tastiera meccanica Corsair K95 RGB Platinum a un prezzo decisamente conveniente. Ecco i dettagli.. Le offerte Amazon per il Prime Day ci portano la ...