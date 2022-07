Braccialetti elettronici, tessere con QR Code e app: così Hong Kong controlla gli spostamenti dei positivi al covid (Di martedì 12 luglio 2022) Leave Home Safe è il nome dell’app che viene utilizzata ad Hong Kong per il monitoraggio delle persone affette da coronavirus (o anche per quelle persone che non sono state contagiate). È stata introdotta un anno fa, ma adesso ha una nuova ragion d’essere e una nuova modalità d’impiego. Con la recrudescenza della pandemia, infatti, i controlli a Hong Kong sono diventati ancora più stringenti, tali da impedire – di fatto – gli spostamenti dei positivi, attraverso un sistema di monitoraggio che si basa molto sull’intelligenza artificiale e sui sistemi di tracciamento digitali. Non c’è soltanto l’app, infatti, tra le misure che sono state recentemente annunciate dalle istituzioni di Hong Kong per contenere i contagi: i cittadini positivi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 luglio 2022) Leave Home Safe è il nome dell’app che viene utilizzata adper il monitoraggio delle persone affette da coronavirus (o anche per quelle persone che non sono state contagiate). È stata introdotta un anno fa, ma adesso ha una nuova ragion d’essere e una nuova modalità d’impiego. Con la recrudescenza della pandemia, infatti, i controlli asono diventati ancora più stringenti, tali da impedire – di fatto – glidei, attraverso un sistema di monitoraggio che si basa molto sull’intelligenza artificiale e sui sistemi di tracciamento digitali. Non c’è soltanto l’app, infatti, tra le misure che sono state recentemente annunciate dalle istituzioni diper contenere i contagi: i cittadini...

