Benevento | il rinforzo per la difesa potrebbe arrivare dal Pordenone

(Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– In attesa di definire le situazioni legate a Barba e Glik, entrambi in predicato di lasciare il, Pasquale Foggia si muove per non farsi trovare impreparato. Il direttore sportivo della Strega, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, starebbe per chiudere per Hamza El Kaouakibi, difensore marocchino classe 1998, in forza alnell’ultima stagione. Terzino destro, all’occorrenza centrale di, il giocatore nato in Italia a Bentivoglio ha collezionato 25 presenze con i ramarri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.