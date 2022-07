Wta Budapest 2022, programma e orari martedì 12 luglio con Trevisan e Cocciaretto (Di lunedì 11 luglio 2022) Il programma e gli orari del torneo Wta di Budapest per la giornata di martedì 12 luglio 2022. Dopo la poco felice parentesi sull’erba, torna sull’amata terra rossa Martina Trevisan, che aprirà le danze sul campo centrale alle ore 11:00 contro la wild card Szabanin. Poco più tardi esordio anche per Elisabetta Cocciaretto. Di seguito il programma completo. CENTRE COURT Ore 11:00 – (2) Trevisan vs Szabanin A seguire: (9) Bondar vs Maleckova A seguire: Galfi vs Papamichail A seguire: Bogdan vs Udvardy GRANDSTAND 4 Ore 11:00 – Siegemund vs Krunic A seguire: Cocciaretto vs Jani A seguire: (3) Putintseva vs Schmiedlova A seguire: Peterson vs Pigossi SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Ile glidel torneo Wta diper la giornata di12. Dopo la poco felice parentesi sull’erba, torna sull’amata terra rossa Martina, che aprirà le danze sul campo centrale alle ore 11:00 contro la wild card Szabanin. Poco più tardi esordio anche per Elisabetta. Di seguito ilcompleto. CENTRE COURT Ore 11:00 – (2)vs Szabanin A seguire: (9) Bondar vs Maleckova A seguire: Galfi vs Papamichail A seguire: Bogdan vs Udvardy GRANDSTAND 4 Ore 11:00 – Siegemund vs Krunic A seguire:vs Jani A seguire: (3) Putintseva vs Schmiedlova A seguire: Peterson vs Pigossi SportFace.

