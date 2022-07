Wimbledon 2022, la spettatrice espulsa durante la finale si scusa: chi è e per chi tifava (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel corso della finale del torneo di Wimbledon 2022 persa contro Novak Djokovic, Nick Kyrgios non se l’è presa solamente con il suo angolo. L’australiana ha puntato il dito anche contro una spettatrice troppo rumorosa, prontamente espulsa dalla sicurezza, accusandola di aver bevuto “qualcosa come 700 drink”. La diretta interessata è stata individuata dai media locali e si è scusata. Il suo nome è Ania Palus ed è un’avvocatessa polacca, ma assicura che non era ubriaca: “Avevo bevuto solamente una Pimm’s e un bicchiere di rosé. Purtroppo avevo dimenticato il cappello ed il sole picchiava forte. Ero un po’ su di giri“. La donna ha poi aggiunto: “So cosa vuol dire essere un perdente, anch’io in passato ho sofferto di depressione. Tifavo per Kyrgios, ma forse ho oltrepassato il limite e ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel corso delladel torneo dipersa contro Novak Djokovic, Nick Kyrgios non se l’è presa solamente con il suo angolo. L’australiana ha puntato il dito anche contro unatroppo rumorosa, prontamentedalla sicurezza, accusandola di aver bevuto “qualcosa come 700 drink”. La diretta interessata è stata individuata dai media locali e si èta. Il suo nome è Ania Palus ed è un’avvocatessa polacca, ma assicura che non era ubriaca: “Avevo bevuto solamente una Pimm’s e un bicchiere di rosé. Purtroppo avevo dimenticato il cappello ed il sole picchiava forte. Ero un po’ su di giri“. La donna ha poi aggiunto: “So cosa vuol dire essere un perdente, anch’io in passato ho sofferto di depressione. Tifavo per Kyrgios, ma forse ho oltrepassato il limite e ...

Pubblicità

FiorinoLuca : Novak #Djokovic vince il 21º Slam della carriera, stacca Roger Federer e accorcia le distanze su Rafael Nadal. Con… - SkySport : #Djokovic trionfa a #Wimbledon: #Kyrgios battuto 3 set a 1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) ?? - fattoquotidiano : La beffa per Wimbledon: nell’anno del no ai russi trionfa Elena Rybakina, nata e residente a Mosca. Ecco perché gio… - napolista : La Süddeutsche: «Che tristezza #Rybakina costretta a giustificarsi per essere nata a #Mosca» La vincitrice di… - adessobastadai : RT @AcchiappaMosche: Vincitori di #Wimbledon 2022?? una tennista Russa con passaporto Kazako e un Serbo #novax ?? Godoooo si può dire? -