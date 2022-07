Verona, Gazzetta: “Attacco scaligero sold- out, Simeone sul mercato” (Di lunedì 11 luglio 2022) Verona, Gazzetta- Come riporta il giornale in questione la Gazzetta è tempo di cessioni in casa Verona, anche se possono essere davvero importanti. Simeone è uno de pezzi pregiati per l’Attacco in questo calciomercato, ma il Verona non fa sconti chiedendo per il ragazzo argentino un prezzo che si avvicina su i 20mln di euro, una cifra che ad oggi ha allontanato tutti club interessati. E’ cambiato il tecnico, è cambiato il direttore sportivo, ma la linea della società, in campo e fuori, segue la falsariga del passato. Gabriele Cioffi fa lavorare il gruppo in modo tosto, il neo d.s. Francesco Marroccu in attesa di cedere, dopo Casale, altri pezzi pregiati, pesca talenti da formare o giocatori stagionati da rilanciare. Una formula che finora è stata ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022)- Come riporta il giornale in questione laè tempo di cessioni in casa, anche se possono essere davvero importanti.è uno de pezzi pregiati per l’in questo calcio, ma ilnon fa sconti chiedendo per il ragazzo argentino un prezzo che si avvicina su i 20mln di euro, una cifra che ad oggi ha allontanato tutti club interessati. E’ cambiato il tecnico, è cambiato il direttore sportivo, ma la linea della società, in campo e fuori, segue la falsariga del passato. Gabriele Cioffi fa lavorare il gruppo in modo tosto, il neo d.s. Francesco Marroccu in attesa di cedere, dopo Casale, altri pezzi pregiati, pesca talenti da formare o giocatori stagionati da rilanciare. Una formula che finora è stata ...

