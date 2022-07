Traffico Roma del 11-07-2022 ore 09 | 00

(Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Pubblicità

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - stormi1904 : RT @Antincivili: Roma, viale Palmiro Togliatti la centrale del traffico illecito: sul parco le mire dei nomadi - tfabiani2 : RT @barbarajerkov: Incendio a Roma, la pista del traffico dei rifiuti tossici: l’innesco sarebbe partito da un campo rom - RassegnaZampa : #Incendio a #Roma, la pista del traffico dei rifiuti tossici: l'innesco sarebbe partito da un campo rom - RassegnaZampa : #Roma, viale Palmiro #Togliatti la centrale del traffico illecito: sul parco le mire dei nomadi -

Due ragazze di 21 e 22 anni sono morte questa notte ain un incidente automobilistico. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte in via del Foro ... La strada è stata chiusa alTragica fine per due ragazze romane poco più che ventenni, morte questa notte ain un incidente automobilistico. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte in via del Foro ...chiusa al...Uno schianto tremendo: morte due ragazze. Intorno a mezzanotte a Roma. Sulla tangenziale est nel tratto dalla Salaria all'Acquaacetosa. Due veicoli, una Alfa Stelvio e una Citroen c3, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...