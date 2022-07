Sconcerti a CM: 'Pogba non è diventato il campione che si pensava. Dybala? Ecco a chi serve di più' (Di lunedì 11 luglio 2022) Sconcerti: Dybala, Cristiano Ronaldo e Neymar stanno faticando a trovare squadra o farsi accettare. Che succede? "Mi sembra che siano... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022), Cristiano Ronaldo e Neymar stanno faticando a trovare squadra o farsi accettare. Che succede? "Mi sembra che siano...

Pubblicità

infoitsport : Sconcerti: 'Di Maria e Pogba? A me sembra che si sia rinforzata di più l'Inter' - infoitsport : Sconcerti: “Lukaku-Inter meglio di Pogba-Juve. Asllani impressionante” - cmdotcom : Sconcerti a CM: '#Pogba non è diventato il campione che si pensava. #Dybala? Ecco a chi serve di più' - Maxitaly69 : Oggi leggendo l'articolo di #Sconcerti pubblicato su @cmdotcom non ho potuto trattenere una risata #Dodo #DiMaria #Pogba - fcin1908it : Sconcerti: “Lukaku-Inter meglio di Pogba-Juve. Asllani impressionante” -