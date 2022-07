Palazzo Reale SummerFest | il programma della terza settimana | ecco Angelo Branduardi

(Di lunedì 11 luglio 2022)con il live dicon “Camminando camminando in duo”, Max Angioni nel suo one man show “Miracolato” e la voce potente di Mara Sattei per “Universo tour 2022”. Musica e comicità sono le parole d’ordinedi, la rassegna che fino al 30

Pubblicità

phoenix_fabio : @rickybuscaglia @Gazzetta_it Le mie estati da ragazzo.. giù al palazzo sul muretto, con il corriere dello sport. Se… - gazzettanapoli : Musica e comicità sono le parole d’ordine della terza settimana di Palazzo Reale SummerFest, la rassegna che fino a… - gazzettanapoli : Musica e comicità sono le parole d’ordine della terza settimana di Palazzo Reale SummerFest, la rassegna che fino a… - pengueraffaele : Napoli: “Palazzo Reale Summerfest”, Angelo Branduardi, Max Angioni e Mara Sattei protagonisti della terza settimana… - newsdinapoli : Palazzo Reale Summer Fest 2022, musica e comicità per la 3° settimana della rassegna #Appuntamenti #concerti… -

Il Denaro

Questa è la ragione per cui ho deciso di intraprendere lo sciopero della fame e della sete affinché ilascolti le sofferenza del Paese. All'incontro con il Presidente del Consiglio, ......modo si può ricominciare da capo come se davvero ci fosse stata unamutazione di indirizzo. La cosa importante è che il popolo non metta becco in questo e che tutto avvenga dentro il, ... Palazzo Reale SummerFest: Angelo Branduardi, Max Angioni e Mara Sattei protagonisti della terza settimana del Festival - Ildenaro.it Calate a terra con un sistema di gru dall’altezza di 27 metri, quindi restaurate “live” in un padiglione trasparente visitabile dal ...La Fondazione dell'Ordine Architetti Genova organizza una walking lecture incentrata sulle grandi trasformazioni di Genova negli anni Sessanta, che si concluderà con la visita alla mostra "Genova Sess ...