Oroscopo della settimana dall’11 al 17 luglio: Cancro dolce, Sagittario positivo (Di lunedì 11 luglio 2022) L‘Oroscopo della settimana dall’11 al 17 luglio si concentrerà sugli aspetti principali della routine dei segni zodiacali. L’amore, il lavoro e la vita sociale saranno fortemente influenzati dai movimenti dei pianeti. Ci sarà chi tenderà a trascorrere tutto il tempo libero con il partner e chi non distoglierà mai gli occhi dal proprio lavoro. In particolare, Cancro, Bilancia e Pesci si dimostreranno amorevoli verso il prossimo, mentre Gemelli, Scorpione e Sagittario saranno interessati alle vicende sentimentali. Ariete, Vergine e Capricorno tenteranno di organizzarsi al meglio, al contrario di Toro, Leone e Acquario che lasceranno un po’ le cose al caso. Per avere una visione più chiara dell’Oroscopo della ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 luglio 2022) L‘al 17si concentrerà sugli aspetti principaliroutine dei segni zodiacali. L’amore, il lavoro e la vita sociale saranno fortemente influenzati dai movimenti dei pianeti. Ci sarà chi tenderà a trascorrere tutto il tempo libero con il partner e chi non distoglierà mai gli occhi dal proprio lavoro. In particolare,, Bilancia e Pesci si dimostreranno amorevoli verso il prossimo, mentre Gemelli, Scorpione esaranno interessati alle vicende sentimentali. Ariete, Vergine e Capricorno tenteranno di organizzarsi al meglio, al contrario di Toro, Leone e Acquario che lasceranno un po’ le cose al caso. Per avere una visione più chiara dell’...

