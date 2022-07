No | Joe Biden non ha messo una medaglia al contrario a un veterano

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il 6 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di scarsa qualità che mostra il presidente degli Stati Uniti Joemettere intorno al collo di una persona anziana che gli dà le spalle una. Le immagini sono accompagnate da un testo in sovraimpressione dove si legge: «del Vietnam riceveDa…Al!!!!». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non mostra il presidente statunitense mettere unaala un. La scena è datata 5 luglio 2022 e mostra un momento della cerimonia alla Casa Bianca per onorare quattro veterani statunitensi della guerra in Vietnam con il conferimento della ...

