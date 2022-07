Napoli - Ostigard arriva a titolo definitivo, è fatta (Di lunedì 11 luglio 2022) Leo Ostigard è un nuovo calciatore del Napoli, come riporta Gianluca di Marzio di Sky Sport, accordo raggiunto con il Bringhton, arriva a titolo definitivo sulla base di 5 milioni piu 3-4 di bonus e percentuale sulla futura vendita. Ostigard è un calciatore norvergese classe 1999, difensore centrale forte fisicamente, bravo ad impostare il gioco dalle retrovie. Terzo acquisto quindi in casa Napoli, si limano gli ultimi dettagli e poi il difensore sosterrà le visite mediche di rito. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Leoè un nuovo calciatore del, come riporta Gianluca di Marzio di Sky Sport, accordo raggiunto con il Bringhton,sulla base di 5 milioni piu 3-4 di bonus e percentuale sulla futura vendita.è un calciatore norvergese classe 1999, difensore centrale forte fisicamente, bravo ad impostare il gioco dalle retrovie. Terzo acquisto quindi in casa, si limano gli ultimi dettagli e poi il difensore sosterrà le visite mediche di rito.

